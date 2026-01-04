L’Inter di Chivu, Lautaro e Zielinski vince 3-1 contro il Bologna di Italiano, tornando in testa alla classifica. Il campionato si conferma un duello tra Napoli e Milano, con le insidie di una stagione caratterizzata da continui cambiamenti e sfide. La squadra nerazzurra dimostra solidità e determinazione, mantenendo alta la competitività nel torneo.

L’Inter si diverte contro il Bologna di Italiano, il campionato è un affare tra Napoli e Milano L’Inter di Chivu, e di Lautaro e adesso anche di Zielinski, batte il Bologna 3-1 e torna in testa alla classifica. Nerazzurri a 39 punti, seguiti dal Milan a 38 e dal Napoli a 37. Lo scudetto è un affare tra Napoli e Milano. Tutte e tre le squadre hanno una partita in meno. Poi ci sono la Juventus di Spalletti e la Roma 33. I nerazzurri hanno passeggiato contro il Bologna dell’osannato Italiano che ora è settimo a 26 punti e sente il fiato dell’Atalanta. Le reti sono state di Zielinski, di Lautaro e di Thuram. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter si diverte contro il Bologna di Italiano (3-1), il campionato è un affare tra Napoli e Milano

Leggi anche: Dzemaili non ha dubbi: «L’Inter, per la rosa vasta, deve vincere il campionato! Se oggi il Bologna vincesse contro il Napoli…»

Leggi anche: Serie A, il campionato italiano si divide tra americani: Inter e Roma, una sfida di investimenti e ambizioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Hey, Interisti! Abbiamo qualcosa di speciale in arrivo per voi — la nostra Inter Pop-up Experience! Unitevi a noi dal vivo, incontrate altri sostenitori nerazzurri e partecipate a divertenti sfide con fantastici premi in palio! Segnate la data sul calendario e prep - facebook.com facebook