L'Inter batte 3-1 il Bologna e torna in vetta superati Milan e Napoli | risultato stretto per i nerazzurri

L'Inter ha ottenuto una vittoria di misura contro il Bologna, con il risultato di 3-1 al Meazza. I nerazzurri, grazie ai gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, si riportano in testa alla classifica di Serie A, superando Milan e Napoli. La rete di Castro nel finale non ha modificato l'esito della partita, confermando la posizione di comando della squadra milanese.

Inter-Bologna 3-1 | Thuram, GOLAZO di SPALLA Riecco Castro, Lavelli | OneFootball - Come riferisce Opta, Solo Alessandro Altobelli (otto), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi con almeno 10 gol all'attivo nella storia dell'Inter rispetto a ... onefootball.com

Inter-Bologna 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, gli highlights - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

