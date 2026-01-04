L'Inter batte 3-1 il Bologna e torna in vetta superati Milan e Napoli | risultato stretto per i nerazzurri
L'Inter ha ottenuto una vittoria di misura contro il Bologna, con il risultato di 3-1 al Meazza. I nerazzurri, grazie ai gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, si riportano in testa alla classifica di Serie A, superando Milan e Napoli. La rete di Castro nel finale non ha modificato l'esito della partita, confermando la posizione di comando della squadra milanese.
L'Inter batte 3-1 il Bologna al Meazza e si riporta in cima alla classifica della Serie A. In rete Zielinski, Lautaro e Thuram per i padroni di casa, inutile il gol di Castro nel finale. Nerazzurri a tratti travolgenti, felsinei sconfitti oltre il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
