L’Inter affonda il Bologna rifilando ai rossoblu un pesante 3-1 | in gol Lautaro e Thuram

L’Inter supera il Bologna 3-1 in una partita equilibrata, con reti di Lautaro e Thuram. Dopo l’eliminazione in Supercoppa, la squadra di Chivu cerca riscatto, approfittando delle difficoltà degli avversari. La partita ha mostrato un’Inter solida e determinata, pronta a reagire alle recenti delusioni e a confermare la propria crescita in campionato.

Pochi giorni dopo la dolorosa uscita ai rigori della Supercoppa italiana, l'Inter di Chivu trova il modo di vendicarsi subito, approfittando di un Bologna in netta crisi per restituire il favore ai felsinei. I nerazzurri aggrediscono da subito il Bologna ma gli attacchi nerazzurri si schiantano sui guantoni di un Ravaglia in versione paratutto, che compie un miracolo dopo l'altro. Alla fine, però, anche il portiere rossoblu deve alzare bandiera bianca: dopo il fulmineo contropiede concluso da Zielinski, a chiudere i conti ci pensano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che segnano entrambi su azioni da calcio piazzato.

