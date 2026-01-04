L’intelligenza artificiale a teatro Un mondo distopico al Binario 7

Il Teatro Binario 7 riprende la sua programmazione con un nuovo spettacolo. Sabato 10 alle 21 e domenica 11 alle 16, in sala Chaplin, sarà presentato “Mammut”, un’opera che esplora il tema dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni. Un’occasione per riflettere su un mondo in evoluzione, attraverso una proposta teatrale che invita alla riflessione e al dialogo.

Riparte la programmazione del Teatro Binario 7. Appuntamento sabato 10 alle 21 e domenica 11, alle 16, in sala Chaplin, con " Mammut. Vita e Morte di un'Intelligenza Artificiale ". In un futuro non molto lontano la colonizzazione di Marte è diventata un'enorme speculazione edilizia. Fred, frustrato agente immobiliare, è impegnato a rimettere ordine nella sua vita. E in perenne "burn out": vive e lavora incessantemente rinchiuso in un appartamento di una grande città, insieme alle sue Intelligenze Artificiali (A.I.) dall'aspetto umanoide. Tra i suoi oggetti più preziosi c'è " Mammut ", un dispositivo avanzato che simula il carattere e rielabora i ricordi del suo migliore amico, la cui morte è stata causa di un tracollo emotivo.

