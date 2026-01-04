L’imperatore d’Occidente colpisce ancora

Nel 2020, il leader russo Zirinovskij commentò con una certa ironia le dinamiche geopolitiche, affermando che Trump avrebbe preso il Venezuela e la Russia avrebbe ripreso l’Ucraina. Queste affermazioni riflettono le tensioni e le strategie in atto tra le potenze mondiali, evidenziando come le decisioni politiche possano influenzare gli equilibri internazionali e le relazioni tra stati.

«Trump si prende il Venezuela e la Russia riprende l'Ucraina» – affermò nel 2020 il leader fascista russo Zirinovskij. Il 3 gennaio dello stesso anno il presidente Usa chiudeva il

