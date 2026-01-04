Lily King | L’amore è la forza più grande Può salvare l’umanità basta permettergli di esistere

Lily King è una scrittrice americana nota per la sua capacità di esplorare l’amore come forza che influenza le scelte e le relazioni umane. Nei suoi romanzi, l’amore va oltre il sentimento, diventando un elemento fondamentale che plasma l’identità e le decisioni morali dei personaggi. La sua scrittura si distingue per sobrietà e profondità, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche che legano le persone e il loro ruolo nel mondo.

Lily King è una voce inconfondibile della narrativa americana contemporanea: nei suoi romanzi l'amore non è mai solo sentimento, ma forza che plasma identità, relazioni, scelte morali. Libro dopo libro, King ha fatto dell'intimità un territorio politico, della vita emotiva una materia narrativa rigorosa. In Cuore l'innamorato (Fazi), la storia di Jordan, Sam e Yash attraversa gli anni universitari e racconta come l'amore possa essere insieme slancio vitale e sistema di regole, spazio di libertà e controllo, luogo di formazione e di conflitto. Ne abbiamo parlato con l'autrice al " Piacere della Lettura ", il vodcast online sui nostri siti.

