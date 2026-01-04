Licenziato con il test del carrello il cassiere non torna al lavoro | la decisione di Fabio Gioni dopo la sentenza sul caso Pam

Dopo la sentenza che lo reintegrava, Fabio Gioni ha scelto di non riprendere il suo ruolo di cassiere nel supermercato Pam. La decisione segue il risultato del «test del carrello», che ha influenzato la sua posizione. Questa scelta evidenzia le difficoltà e le implicazioni legali in casi di reintegro lavorativo, sollevando riflessioni sul rapporto tra lavoratori e aziende in situazioni di controversia.

Fabio Giomi ha deciso di non tornare al lavoro nel supermercato Pam, dove era stato reintegrato dal giudice del lavoro. Il 62enne ha preferito chiudere il rapporto, dopo il licenziamento scattato per il cosiddetto «test del carrello». Una pratica giudicata discriminatoria e che aveva portato a un licenziamento illegittimo. Gioni ha optato per l’ indennità sostitutiva. Richiamato al lavoro il 31 dicembre, dopo la sentenza del 29 dicembre, Giomi ha preferito declinare l’offerta e interrompere ogni legame con l’azienda. Perché ha deciso di non tornare al lavoro. La decisione nasce da «due mesi di alta tensione mediatica e anche personale che Fabio ha vissuto, e che lo hanno portato a un deterioramento psicologico », ha spiegato Mariano Di Gioia, segretario della Filcams Cgil senese. 🔗 Leggi su Open.online

