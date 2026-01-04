Il 5 gennaio 2026, a Genova, Cgil e altre forze di sinistra si mobilitano contro l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. In una nota condivisa, condannano con fermezza l’azione e chiedono di rispettare la sovranità venezuelana. La manifestazione si terrà in largo Eros Lanfranco, sotto la prefettura, come segno di solidarietà e opposizione all’invasione.

"Condanniamo senza se e senza ma l’aggressione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela", comincia così una nota diffusa da diversi partiti di sinistra e associazioni che annuncia una manifestazione organizzata lunedì 5 gennaio 2026 sotto la prefettura di Genova, in largo Eros Lanfranco, a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - "Liberate Maduro, no all'invasione di Trump", Cgil e sinistra scendono in piazza

Leggi anche: "No kings", sette milioni di americani scendono in piazza contro Trump

Leggi anche: La metamorfosi della sinistra. Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; I venezuelani tra il sollievo per la fine di Maduro e la paura per le mosse di Trump: «Il presidente “tradito” dai suoi ha negoziato la cattura»; Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: Catturati Maduro e la moglie. Sarebbero stati portati via su una nave diretta a New York; I venezuelani fiorentini: Non si tratta di un’invasione. Stiamo riacquistando la libertà.

Crisi Usa-Venezuela, Maduro teme l'invasione e chiede aiuto a Putin e Xi - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran, nel pieno della crisi con gli Stati Uniti. iltempo.it

Centri sociali, sindacati e sinistra radicale scendono in piazza al grido “liberate Maduro”. Difendono il popolo venezuelano oppresso No: difendono il regime dittatoriale di Caracas. Chiudono gli occhi davanti a repressione, torture e oppositori silenziati. È lo s - facebook.com facebook

#NEWS - #Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco #Usa. #Cina: 'Liberate immediatamente #Maduro' Il presidenze venezuelano e la moglie #CiliaFlores nel carcere di #Brooklyn di #NewYork. Entrambi sono sbarcati dall'aereo ammanettati, scortati da deci x.com