L' ex presidente Maduro e la moglie nel carcere per vip a Brooklyn

Nicolas Maduro e Cilia Flores, ex presidente venezuelano e sua moglie, sono stati trasferiti al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo la loro cattura a Caracas da parte delle forze statunitensi. La notizia rappresenta un importante sviluppo nelle questioni diplomatiche e giudiziarie tra Venezuela e Stati Uniti.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, dopo la cattura ieri a Caracas ad opera della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti, sono stati condotti a New York e sono stati rinchiusi al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Lo riporta la Cnn. Il Centro di Detenzione Metropolitano ha ospitato diverse figure chiave in famosi casi federali, come Sean "Diddy" Combs e Sam Bankman-Fried. La coppia non avra' "la suite nuziale", aggiunge la Cnn, sottolineando le procedure che separano i detenuti dalle detenute. Maduro e signora non solo stanno in due celle differenti ma anche in due blocchi separati della prigione.

