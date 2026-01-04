L’ex biancorosso Anumba carica | In ballo la permanenza in A2

Oggi alle 18 si gioca il match tra Estra Pistoia Basket e Crifo Wines Ruvo di Puglia, con Micheal Anumba tra gli ex in campo. Anumba, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia biancorossa per 13 partite prima di passare a Cividale, ha dichiarato che la partita è decisiva per la permanenza in Serie A2. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e continuità.

Fra gli ex in campo nel duello odierno (palla a due alle 18) fra Estra Pistoia Basket e Crifo Wines Ruvo di Puglia spicca Micheal Anumba, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca biancorossa per 13 partite, prima di trasferirsi a Cividale nel mese di febbraio. Dall’inizio di questa annata invece è approdato alla corte di Stefano Rajola. Per il classe ‘99 sarà la prima volta da avversario sul parquet della LumoSquare. "Per me sarà una gara emozionante - racconta il giocatore con la casacca numero 3 -. La scorsa è stata una stagione un po’ complicata per i problemi che sappiamo, ma mi è servita molto per imparare sia dagli allenatori che dai compagni, che mi hanno accolto alla grande: mi sono sentito come a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ex biancorosso Anumba carica: "In ballo la permanenza in A2" Leggi anche: Pallavolo Serie A2. Emma Villas: arriva Catania. Benavidez suona la carica Leggi anche: Pallavolo Serie A2. Emma Villas: obiettivo Aversa. Coach Petrella suona la carica

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.