Le giornate di studio del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) a Roma hanno approfondito il tema della difesa dell’identità e della civiltà europea. Per i Conservatori, questa è una priorità fondamentale: o si preserva l’essenza dell’Europa o si rischia di perdere il proprio carattere distintivo. La sfida consiste nel riportare la tutela della nostra storia e valori al centro dell’agenda politica europea.

Il tema principale delle “giornate di studio” organizzate dal Gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) a Roma è stato la difesa della nostra civiltà e della nostra identità. Non si tratta della semplice riproposizione di una battaglia culturale e politica che da sempre contraddistingue i partiti della destra europea. Si tratta della volontà di rimettere questi temi al centro dell’agenda politica continentale. L’idea di Europa dei Conservatori europei affonda le sue radici in una visione antica e profonda. Da essa scaturisce un posizionamento preciso rispetto al processo d’integrazione europeo, sia da un punto di vista culturale e sociale, sia da quello economico e istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L'Europa o è identitaria o non è: la sfida dei Conservatori è riportare la difesa della nostra civiltà al centro dell'agenda politica

