L’eurodeputato Della Valle in Irpinia per il primo confronto sui territori

L’eurodeputato Della Valle sarà in Irpinia per un primo confronto sui territori. L’appuntamento, previsto per giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17 presso il Circolo della Stampa di Avellino, rappresenta un’occasione importante per approfondire temi di interesse locale e nazionale. L’evento si inserisce in un percorso di dialogo e confronto che coinvolge cittadini, istituzioni e realtà istituzionali della zona.

Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un evento di grande rilevanza per la città. L'eurodeputato Danilo Della Valle, esponente del Movimento 5 Stelle, incontrerà i cittadini per il suo primo appuntamento sui territori in Campania. L'incontro rappresenta un'importante occasione di dialogo e ascolto. Della Valle ha infatti scelto di attraversare i territori della circoscrizione Sud per raccogliere direttamente esigenze, criticità e aspirazioni delle comunità locali. Ad Avellino saranno presenti istituzioni, imprenditori, volontari e rappresentanti di associazioni, industriali, professionisti e operatori del settore sanitario.

