Lety era inarrestabile fra lavoro e viaggi Nessun problema di salute | chi era la donna morta in vacanza

Letizia Ciampi, 47 anni, è stata trovata senza vita in un bed and breakfast di Fuerteventura. Nota per la sua energia e passione per il lavoro e i viaggi, non si conoscono cause di decesso legate a problemi di salute. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e familiari, lasciando un vuoto tra coloro che apprezzavano la sua vitalità e il suo spirito inarrestabile.

Bagno a Ripoli (Firenze), 4 gennaio 2026 – “Era inarrestabile Lety”. Così gli amici dipingono Letizia Ciampi, 47 anni, la donna trovata morta in un bed and breakfast di Fuerteventura. Nell’isola delle Canarie la donna era volata a Capodanno per una breve vacanza, in una pausa dal suo impegnativo lavoro come agente di commercio. Ed è morta dopo un malessere che l’aveva portata per due volte al pronto soccorso locale. Respirava a fatica, sentiva dolori al petto. Potrebbe avere avuto un’embolia polmonare. E’ stata trovata dagli amici nel bed and breakfast dove alloggiava. Era senza vita, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Lety era inarrestabile fra lavoro e viaggi. Nessun problema di salute”: chi era la donna morta in vacanza Leggi anche: Era appena uscita dall'ospedale: chi era la donna morta nell'auto in fiamme dopo il tragico incidente Leggi anche: Denise Ruggeri, chi era la donna morta in crociera sul Nilo: lo scontro fra le due navi e la caduta. «Violate regole di navigazione» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Lety era inarrestabile fra lavoro e viaggi. Nessun problema di salute”: chi era la donna morta in vacanza - La vicenda della 47enne fiorentina spirata a Fuerteventura, alle Canarie, a Capodanno. lanazione.it

