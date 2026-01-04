Letizia Ciampi è stress | dimessa due volte dall' ospedale trovata morta in albergo

Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata dimessa due volte dall'ospedale prima di essere trovata morta in un albergo. La causa del decesso è stata un edema polmonare. La vicenda solleva riflessioni sulla gestione sanitaria e sulle condizioni di salute della donna.

Dimessa due volte dall'ospedale, la 47enne fiorentina Letizia Ciampi è poi morta per un edema polmonare. La vicenda arriva da Fuerteventura, Canarie, Spagna. La donna è stata trovata senza vita venerdì 2 gennaio nella stanza di un albergo dell'isola. Lì era arrivata il 31 dicembre per festeggiare Capodanno con un amico. Poco dopo l'atterraggio, come si legge su La Nazione, secondo quanto raccontato dagli amici, la donna avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare". Di lì la visita al pronto soccorso. Dopo alcune analisi, i medici avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

