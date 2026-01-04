L’esperta di emergenze spiega come la mente, di fronte a situazioni estreme come incidenti durante sport estremi o in guerra, attivi meccanismi di difesa naturali. In questi contesti, il rischio viene percepito e integrato nel quadro della situazione, permettendo di reagire in modo più efficace. Conoscere questi processi aiuta a comprendere come proteggere la salute mentale in momenti di crisi, rafforzando la capacità di affrontare eventi imprevisti.

"Se un incidente accade durante uno sport estremo o in guerra, la mente ha una sorta di ‘anticorpo’: il rischio è contemplato dal contesto. Ma quando la tragedia irrompe in uno spazio di felicità - come ppunto una festa di Capodanno in una discoteca - la psiche non ha difese. Questo cambia la visione del mondo: non esiste più alcun luogo sicuro". Così la dottoressa Rita Erica Fioravanzo, coordinatrice del tavolo tecnico delle emergenze dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, diretto dalla Protezione Civile e attivato per dare supporto ai familiari delle giovani vittime, dei feriti e dei dispersi nell’incendio di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esperta di emergenze: "Così proteggiamo la mente senza difese. Prime parole decisive"

