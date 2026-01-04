L’Equipe celebra i 66 anni dalla morte di Fausto Coppi in Italia l’anniversario è passato sotto silenzio

L’Equipe ricorda i 66 anni dalla morte di Fausto Coppi, una figura fondamentale del ciclismo italiano. In Italia, questo anniversario passa spesso inosservato, ma a Castellania, il paese natale di Coppi, ogni anno si svolge un evento per onorare la sua memoria. Centinaia di appassionati si riuniscono per celebrare il campione, tra ricordi e tradizioni che testimoniano il suo grande impatto nello sport e nella cultura italiana.

Ogni anno, a Castellania, centinaia di appassionati si ritrovano per rendere omaggio a Fausto Coppi, tra devozione, ricordi e folklore ciclistico. Il museo nella sua casa natale e le cerimonie del 2 gennaio mantengono viva la memoria del Campionissimo e del suo mito. La famiglia Coppi, con Marina e Faustino, custodisce ricordi intimi che raccontano il legame tra il campione e il suo pubblico. Tra fantasmi, aneddoti e terre conquistate, Coppi resta simbolo di sacrificio, passione e storia del ciclismo italiano. L’omaggio de L’Equipe. Venerdì 2 gennaio si celebravano i 66 anni dalla scomparsa di Fausto Coppi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

