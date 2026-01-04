L’Epifania porta la neve in Toscana | ecco dove e quando scatta l’allerta gialla

L’Epifania in Toscana è accompagnata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con la presenza di neve in alcune zone e un calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per le aree a rischio, invitando alla prudenza. Ecco le località interessate e le tempistiche previste per questo cambiamento atmosferico, che si manifesta come consueto durante questa stagione.

Firenze, 4 gennaio 2026 – L'Epifania in Toscana porta il maltempo con un brusco calo delle temperature. Mattia Gussoni, meteorologo de i LMeteo.it, conferma l'arrivo di freddo e neve. Pioggia e Neve. Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di oggi, domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1500 metri, localmente anche a quote inferiori sull'Appennino umbro-marchigiano. Con il passare delle ore il peggioramento tenderà ad estendersi anche alla Campania, interessando soprattutto i settori centrali e settentrionali della regione.

