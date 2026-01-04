Leonor di Spagna il prestigioso riconoscimento | Motivo di orgoglio

Leonor di Spagna, Principessa delle Asturie, ha ricevuto la medaglia d’oro di Murcia, un riconoscimento che sottolinea il suo impegno e il suo ruolo pubblico. Figlia di Re Felipe e della Regina Letizia, rappresenta una figura di grande attenzione e rispetto nel panorama spagnolo. Questa onorificenza testimonia il suo contributo e il suo impegno nel promuovere valori e iniziative a favore della comunità.

