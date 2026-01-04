Leonor di Spagna il prestigioso riconoscimento | Motivo di orgoglio
Leonor di Spagna, Principessa delle Asturie, ha ricevuto la medaglia d’oro di Murcia, un riconoscimento che sottolinea il suo impegno e il suo ruolo pubblico. Figlia di Re Felipe e della Regina Letizia, rappresenta una figura di grande attenzione e rispetto nel panorama spagnolo. Questa onorificenza testimonia il suo contributo e il suo impegno nel promuovere valori e iniziative a favore della comunità.
La Principessa delle Asturie, Leonor di Spagna, è una figura amatissima: la figlia di Re Felipe e della Regina Letizia riceve un prestigioso riconoscimento, la medaglia d’oro di Murcia. L’annuncio è arrivato dal presidente della regione Fernando López Miras: dopo le vacanze di Natale, quindi, Leonor riceverà una nuova onorificenza, prima di fare ritorno all’Accademia Generale dell’Aeronautica di San Javier. Leonor di Spagna riceve la medaglia d’oro di Murcia. “Come Sua Maestà il Re ha espresso in più di un’occasione, la Principessa delle Asturie ricorderà con grande soddisfazione il suo soggiorno a San Javier, la stessa soddisfazione con cui ci sentiamo orgogliosi di concederle il nostro più alto riconoscimento”, l’annuncio di Fernando López Miras è arrivato venerdì 2 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
