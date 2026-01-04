Leonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell' anno a causa della cattura di Maduro

Leonardo DiCaprio, protagonista di «One Battle After Another», non ha potuto partecipare ai Palm Springs International Awards a causa di impegni sulla East Coast. La sua assenza ha comportato la perdita del primo premio dell'anno, come comunicato dalla stessa star tramite un messaggio inviato alla cerimonia. La situazione ha attirato l’attenzione degli osservatori sul suo assenteismo recente, mentre le motivazioni ufficiali riguardano imprevisti di viaggio.

“Leonardo DiCaprio avrà il suo hotel esclusivo a Tel Aviv con 14 piani e 365 camere extra lusso”: arrivato il via libero ma scoppia la polemica - Leonardo DiCaprio avrà presto un hotel extralusso che sorgerà nella zona di Herzliya Marina, a nord di Tel Aviv in Israele. ilfattoquotidiano.it

Leonardo DiCaprio continua a guardare uno dei suoi film e non si stanca mai - Leonardo DiCaprio non ama riguardare i suoi vecchi film, ma ha un'eccezione che conferma la regola e fa parte del sodalizio con Martin Scorsese. comingsoon.it

Nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e la rivelazione Lily Gladstone. Il film è tratto dal libro-inchiesta di David Grann "Gli assassini della terra rossa" - facebook.com facebook

Ogni volta che viene paparazzato, Leonardo DiCaprio cerca di mimetizzarsi con gli accorgimenti più svariati, dalla mascherina ai berretti, ma il motivo di questa scelta non è (solo) sfuggire ai paparazzi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.