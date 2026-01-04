Leonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell' anno a causa della cattura di Maduro
Leonardo DiCaprio, protagonista di «One Battle After Another», non ha potuto partecipare ai Palm Springs International Awards a causa di impegni sulla East Coast. La sua assenza ha comportato la perdita del primo premio dell'anno, come comunicato dalla stessa star tramite un messaggio inviato alla cerimonia. La situazione ha attirato l’attenzione degli osservatori sul suo assenteismo recente, mentre le motivazioni ufficiali riguardano imprevisti di viaggio.
La star di «One Battle After Another» non ha potuto partecipare al gala dei Palm Springs International Awards: «Sono bloccato sulla East Coast», ha spiegato nel messaggio inviato alla cerimonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
