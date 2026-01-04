Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela

Leonardo DiCaprio si trova attualmente ai Caraibi, a causa degli eventi legati al raid americano in Venezuela. L’attore, previsto per ricevere un premio al Palm Springs International Film Festival, non ha potuto partecipare all’evento. La situazione politica e le tensioni internazionali hanno influito sui suoi piani, lasciandolo temporaneamente bloccato nella regione caraibica.

Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela. L'attore di "Una battaglia dietro l'altra" doveva ricevere un premio al Palm Springs International Film Festival, ma quanto accaduto a Caracas non lo ha reso possibile. A causa delle restrizioni del traffico aereo, introdotte per permettere lo spostamento del presidente venezuelano Nicolas Maduro, DiCaprio è rimasto bloccato e non è riuscito a lasciare St. Barts. Come riporta Variety, subito prima di Capodanno, l'attore era stato paparazzato mentre si godeva la sua vacanza con familiari e amici. Tra questi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leonardo DiCaprio, bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela Leggi anche: Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché Leggi anche: Di Caprio bloccato ai Caraibi dal raid in Venezuela contro Maduro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affari Tuoi, scoppia la lite tra De Martino e Herbert Ballerina: Ignorante | .it; Maduro, la data fatidica del 3 gennaio: non è un caso | .it; Affari tuoi, Michele travolto dopo i titoli di coda: Buttato via | .it; Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein | .it. Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi con la fidanzata dopo l'attacco in Venezuela. Salta la premiazione e lui manda un video - Nella serata di sabato 3 gennaio l’attore non ha potuto partecipare ... msn.com

Bloccato ai Caraibi, Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio - Purtroppo, a causa della grave crisi politica in Venezuela e delle restrizioni sul traffico aereo, l’attore è stato bloccato a St. novella2000.it

Leonardo DiCaprio non può ritirare il premio a Palm Springs: è bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela - Purtroppo Leonardo DiCaprio non è riuscito a ritirare il premio al Palm Springs Film Festival. ciakgeneration.it

Mi chiedo se le persone abbiano ancora l'appetito per andare al cinema. " Leonardo DiCaprio non si nasconde: in una recente intervista a The Times of London, l’attore si lascia andare a una riflessione schietta, e non nasconde la sua preoccupazione sul futu - facebook.com facebook

Ogni volta che viene paparazzato, Leonardo DiCaprio cerca di mimetizzarsi con gli accorgimenti più svariati, dalla mascherina ai berretti, ma il motivo di questa scelta non è (solo) sfuggire ai paparazzi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.