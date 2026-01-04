L' elenco dei primi eventi del 2026 finanziati dal Comune di Viterbo | due progetti esclusi

Il Comune di Viterbo ha comunicato i progetti culturali e artistici finanziati per i primi mesi del 2026. Tra le richieste approvate, sono stati selezionati alcuni eventi, mentre altri sono stati esclusi. Questa iniziativa mira a promuovere l’offerta culturale della città, sostenendo iniziative di valore per la comunità. Di seguito, l’elenco dei primi eventi finanziati e delle proposte escluse.

Il Comune di Viterbo ha assegnato i contributi per gli eventi culturali e le arti performative relativi al primo quadrimestre del 2026. Si tratta di quasi 9mila euro per cinque progetti su sette presentati, con un "risparmio" di oltre 11mila euro. L'avviso pubblico è stato articolato su tre.

