Questa sera alle 18, l’Urania Milano torna in campo sul parquet dell’Astronave. Leka avverte: “Dobbiamo fare attenzione”. Una partita importante, in cui la squadra si prepara a affrontare con concentrazione e determinazione, consapevole delle sfide che la attendono. Un impegno che richiede attenzione e disciplina, in un incontro che potrebbe rivelare molto sulle ambizioni del team.

Si torna in campo questa sera alle 18 con davanti, sul parquet dell’astronave, l’Urania Milano che tremare il mondo non fa. Almeno questo i lombardi hanno fatto vedere nella prima parte del campionato visto che viaggiano nei piani bassi della classifica. Per la Vuelle di Leka potrebbe essere il classico brodino caldo dopo la sconfitta di Verona. Una sconfitta con un po’ di cicatrici, soprattutto per come è maturata nel finale. Una sconfitta che ha fatto saltare all’occhio le difficoltà del giovane Werther al secolo Miniotas, accerchiato dagli indiani come in un film western e con diverse palle perse oppure strappate dalle mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leka avverte: "Dobbiamo fare attenzione"

Leggi anche: Marc Marquez avverte: “Nel 2026 gli avversari si faranno sotto e dovremo fare attenzione. Su Bagnaia…”

Leggi anche: Braglia avverte i bianconeri prima di Fiorentina Juve: «Può essere un fattore, bisognerà fare attenzione». Ecco a cosa si riferisce

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Leka avverte: Dobbiamo fare attenzione.

Spogliatoi. Leka: "Lavori in corso.. Loro hanno meritato ma dobbiamo reagire» - Spiro Leka in sala stampa: "Quando giochi così e perdi, devi fare i complimenti agli altri e dire che abbiamo giocato male. ilrestodelcarlino.it

Leka non cerca scuse: "Fatti troppi errori" - La lettura del coach: "Abbiamo perso più con l’attacco che con la difesa "A livello di energia dobbiamo fare di più. ilrestodelcarlino.it