Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21:00, si sfidano Leicester e West Bromwich in un incontro valido per il campionato. Nonostante le temperature rigide che interessano il Regno Unito, si prevede che la partita si svolga regolarmente, anche se le condizioni climatiche potrebbero influenzare l’andamento. Di seguito, analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici per un confronto che promette interesse.

Nonostante l’ondata di gelo che investito il Regno Unito in questi giorni, con temperature sotto lo zero e molti match rinviati, sembra che la sfida tra Leicester e West Bromwich si dovrebbe giocare anche se in condizioni climatiche non certo confortevoli. Il Met Office ha emesso allerte meteo per l’intera Scozia e per l’Inghilterra orientale e occidentale, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leicester-West Bromwich (lunedì 05 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

