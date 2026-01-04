Leicester-West Bromwich lunedì 05 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Leicester e West Bromwich, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21:00, si svolgerà nonostante le recenti temperature molto basse che hanno causato diversi rinvii nel Regno Unito. In questa sede, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, offrendo un quadro chiaro e preciso per gli appassionati e gli scommettitori.

Nonostante l'ondata di gelo che investito il Regno Unito in questi giorni, con temperature sotto lo zero e molti match rinviati, sembra che la sfida tra Leicester e West Bromwich si dovrebbe giocare anche se in condizioni climatiche non certo confortevoli. Il Met Office ha emesso allerte meteo per l'intera Scozia e per l'Inghilterra orientale e occidentale,

