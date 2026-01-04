Legge di bilancio Semenzato | Manovra equilibrata che investe nel futuro

Martina Semenzato, deputata di Coraggio Italia, valuta positivamente la legge di bilancio approvata a dicembre. La considera una manovra equilibrata, capace di investire nel futuro senza gravare sulle generazioni successive. La proposta si concentra su interventi mirati e sostenibili, mantenendo un approccio prudente e responsabile. Questa legge rappresenta un passo importante per favorire uno sviluppo stabile e duraturo nel contesto economico attuale.

Martina Semenzato, deputata veneziana di Coraggio Italia e del gruppo parlamentare di Noi Moderati, commenta con soddisfazione la legge di bilancio approvata lo scorso 30 dicembre: «È una manovra equilibrata, che investe nel futuro senza indebitare le generazioni future, dove mettiamo al centro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

