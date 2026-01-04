Leeds il club inglese sta cambiando passo ed ora la salvezza non è più un miraggio | il trend delle ultime settimane

Leeds United sta attraversando un momento di miglioramento, con risultati che stanno rafforzando la sua posizione in classifica. Negli ultimi incontri, il team ha mostrato segnali di crescita e continuità, rendendo più realistico l’obiettivo della salvezza. Questo trend positivo rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che ora guarda con maggior fiducia alle prossime sfide del campionato.

Leeds, il club inglese è riuscito a cambiare passo portando a casa dei punti fondamentali per l’obiettivo della salvezza. Il punto Il ritorno del Leeds United in Premier League sta assumendo contorni quasi storici, superando le più rosee aspettative di inizio stagione. La compagine neopromossa sta attraversando un momento di forma eccezionale, inanellando una serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Leeds, il club inglese sta cambiando passo ed ora la salvezza non è più un miraggio: il trend delle ultime settimane Leggi anche: Nuovo ds Juve, in arrivo la scelta definitiva: club pronto a chiudere dopo il rallentamento delle ultime settimane. C’è un nome in pole Leggi anche: Nuovi trend e reti in evoluzione: come sta cambiando il business dei concessionari Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio, non solo Flamengo: anche il Leeds su Castellanos; Mercato tra partenze e ritorni, i club aspettano il via; Dui Kosovari in prove cù a squadra inglese: U sognu si avvera! (Foto); La Lazio si tuffa su Lucca Castellano­s può partire. Come sta andando Bijol al Leeds: l'ex Udinese fondamentale contro le big inglesi - Il difensore centrale sloveno arrivato in estate dal Friuli per 22 milioni di euro sta brillando in Premier League nella neopromossa Leeds. msn.com

#Sarri accoglierebbe con favore la cessione di #Castellanos in cambio di un attaccante adatto al suo stile di gioco, e il club ascolterà le offerte per Tati durante la prossima sessione invernale di calciomercato, con Flamengo, West Ham e Leeds interessati. Nel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.