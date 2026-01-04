L’economia italiana affronta sfide significative, tra cui la questione delle tasse e delle tariffe, come la Tari. Durante l’ultimo rapporto della Cna provinciale, presentato ieri in Comune, si sono analizzate le criticità delle bollette, evidenziando le difficoltà degli imprenditori nel fronteggiare i costi crescenti. Un monitoraggio che sottolinea l’importanza di interventi mirati per sostenere il tessuto produttivo locale in un contesto economico complesso.

Tanti i temi messi sul tavolo dalla Cna provinciale nel consueto ‘rapporto’ dello stato dell’arte di fine 2025 ieri mattina in Comune. Lavoro, mancanza di manodopera, espansione delle esportazioni sull’estero, "perchè se pensiamo di tirare avanti con il solo mercato interno la metà delle fabbriche chiudono", dice il segretario regionale Moreno Bordoni senza tanti giri di parole. Quindi sono stati messi sul tavolo alcuni nodi come la denatalità, infrastrutture e servizi e quindi il credito dove si è aperto un confronto "anche con Banca d’Italia di Ancona per il suo rapporto basato solo sulle grandi industrie sorvolando sulle tematiche delle piccole e medie imprese che senza l’aiuto di Confidi molte aziende non riescirebbero ad accedere al credito", ha sottolineato Bordoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'economia e le tasse. Tema forte, la Tari. Rivolta imprenditori sulle bollette-salasso

