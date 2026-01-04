Lecco andamento lento Messaggi da Ospitaletto

Partita equilibrata tra Ospitaletto e Lecco, terminata 1-1. La squadra bresciana ha conquistato il suo quarto risultato utile consecutivo, mantenendo un andamento stabile e senza grandi rischi. Il match, disputato al Gino Corioni, ha visto un pareggio meritato, con entrambe le formazioni che hanno mostrato un gioco contenuto e senza eccessive occasioni da rete. Un risultato che conferma la crescita di Ospitaletto in una fase di campionato senza grandi sussulti.

OSPITALETTO (Brescia) Finisce 1-1 tra Ospitaletto e Lecco. Terzo pareggio contro le prime tre per la squadra bresciana, al quarto risultato utile consecutivo, che ieri pomeriggio al Gino Corioni ha meritatamente fermato sul pari un Lecco mediocre e poco pericoloso. Avvio veemente del Lecco che al 17’ passa in vantaggio. Su una percussione centrale, la palla arriva a Mallamo che, per l’arbitro, commette fallo su un difensore dopo un contrasto in area. Valente si gioca la FVS (Football Video Support), l’arbitro cambia idea e concede il calcio di rigore che “bomber“ Sipos trasforma di prepotenza. Al 29’ Rizzo calcia forte da 25 metri ma manda a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecco, andamento lento. Messaggi da Ospitaletto Leggi anche: Carnia experience. Vivere la montagna ad andamento lento Leggi anche: Il Lecco fa troppo poco: a Ospitaletto matura soltanto un pari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lecco, andamento lento. Messaggi da Ospitaletto - Terzo pareggio contro le prime tre per la squadra bresciana, al quarto risultato utile consecutivo, che ieri pomeriggio al Gino Corioni ha mer ... sport.quotidiano.net

Il posticipo di Serie C. Lecco, andamento lento: pareggino a Novara - Il Lecco pareggia contro il Novara, confermando solidità difensiva ma poca incisività in attacco. ilgiorno.it

Cosa ci riserva il mercato immobiliare sul Lago di Como per il 2026 Se stai pensando di vendere, acquistare o investire nella zona di Lecco e del ramo lecchese del Lago, è fondamentale muoversi con consapevolezza. Abbiamo analizzato i trend emerg - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.