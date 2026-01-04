Lecce Inter Primavera 3-1 inizia male il 2026 per i nerazzurri di mister Carbone | ecco com’è andata

Il Lecce Primavera ha battuto l'Inter per 3-1, segnando un inizio poco positivo per i nerazzurri di mister Carbone nel 2026. Di seguito, un'analisi dettagliata di come si è svolta la partita e delle principali dinamiche emerse in campo.

di Giuseppe Colicchia la partita di oggi. Il 2026 si apre con un boccone amarissimo per l' Inter Primavera. La formazione guidata da Benito Carbone torna dalla trasferta in Salento con una pesante sconfitta per 3-1, risultato che interrompe bruscamente la splendida striscia di dieci risultati utili consecutivi in campionato. Il match contro il Lecce, valido per il 18° turno, ha evidenziato inattese fragilità difensive e una generale difficoltà nel reagire all'aggressività degli avversari, scesi in campo con la fame di chi cerca punti salvezza.

