’Le vie dei presepi’ Le installazioni affascinano i visitatori

Fino a martedì, si conclude la venticinquesima edizione di ‘Le Vie dei Presepi’, la mostra diffusa organizzata dalla Pro Loco Urbino. Le installazioni natalizie, distribuite in vari luoghi della città, attraggono visitatori e appassionati, offrendo un percorso tra tradizione e creatività. Un’occasione per scoprire le rappresentazioni del presepe in un contesto che valorizza il patrimonio locale e l’artigianato.

Si conclude martedì la venticinquesima edizione de 'Le Vie dei Presepi', la mostra diffusa curata come ogni anno dalla Pro Loco Urbino. Tanti i visitatori, soprattutto turisti, che ogni Natale amano scoprire le natività esposte nei tre punti principali con biglietto unico e in altre decine di punti sparsi per le vie del centro. Tra le novità dell'anno, ha attirato l'attenzione di tanti passanti una installazione tutta nuova collocata nei pressi del bar del teatro, dove inizia il muro che affaccia sul Mercatale e sulla collina delle Vigne. Si tratta di una scultura in metallo e altri materiali intitolata 'Guarda oltre', realizzata dagli artisti Gabriele Iacomucci e Alessio Spalluto, una coppia che ha già firmato altre installazioni in città.

