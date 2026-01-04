le tensioni tra riad e abu dhabi preoccupano washington

Le tensioni tra Riad e Abu Dhabi, nate nel contesto della guerra in Yemen, stanno suscitando preoccupazione a Washington. La crescente rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati arabi potrebbe influenzare la stabilità regionale e le alleanze internazionali. Questa dinamica evidenzia le complessità geopolitiche del Medio Oriente e le implicazioni per gli interessi degli Stati Uniti nella regione.

Cresce la rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati arabi: una circostanza che preoccupa Washington. Il casus belli ha avuto luogo nell’intricato contesto della guerra in Yemen. Riad e Abu Dhabi sono storicamente alleate nel sostegno al governo yemenita contro gli Huthi, spalleggiati dall’ Iran. Tuttavia, il supporto emiratino ai separatisti del Southern Transitional Council ha progressivamente irritato i sauditi, che, martedì, hanno bombardato il porto di Mukalla. Secondo Riad, in questa struttura era entrato materiale bellico inviato da Abu Dhabi in sostegno dei separatisti: un’accusa che è stata tuttavia respinta dagli Emirati. 🔗 Leggi su Panorama.it

