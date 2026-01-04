Le tensioni tra Riad e Abu Dhabi preoccupano Washington
Le tensioni tra Riad e Abu Dhabi, nate nel contesto della guerra in Yemen, stanno suscitando preoccupazione a Washington. La crescente rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati arabi potrebbe influenzare la stabilità regionale e le alleanze internazionali. Questa dinamica evidenzia le complessità geopolitiche del Medio Oriente e le implicazioni per gli interessi degli Stati Uniti nella regione.
Cresce la rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati arabi: una circostanza che preoccupa Washington. Il casus belli ha avuto luogo nell’intricato contesto della guerra in Yemen. Riad e Abu Dhabi sono storicamente alleate nel sostegno al governo yemenita contro gli Huthi, spalleggiati dall’ Iran. Tuttavia, il supporto emiratino ai separatisti del Southern Transitional Council ha progressivamente irritato i sauditi, che, martedì, hanno bombardato il porto di Mukalla. Secondo Riad, in questa struttura era entrato materiale bellico inviato da Abu Dhabi in sostegno dei separatisti: un’accusa che è stata tuttavia respinta dagli Emirati. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Yemen, il grande gioco arriva al Somaliland. Mentre Riad e Abu Dhabi sono ‘ai ferri corti’
Leggi anche: Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa
Yemen: lo scontro tra Riad e Abu Dhabi esce allo scoperto; Guerra in Yemen, tensioni Dubai-Abu Dhabi. Nuovo dossier per Trump?; Alta tensione con Riad, gli Emirati si ritirano dallo Yemen; Tensione nel Golfo tra Riad e Abu Dhabi.
Alta tensione con Riad, gli Emirati si ritirano dallo Yemen - Resta alta la tensione nel sud e nell'est dello Yemen dopo un raid aereo condotto dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro il porto di Mukalla e nel pieno del braccio di ferro con il ... ansa.it
Yemen: lo scontro tra Riad e Abu Dhabi esce allo scoperto - L’escalation in Yemen segna la rottura più profonda tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti: i timori di una nuova crisi nel Golfo. ispionline.it
Yemen, raid sauditi su Mukalla: frattura nella coalizione anti-Houthi e rischio escalation - Caccia sauditi colpiscono due navi con armi emiratine destinate alla causa dello Yemen. panorama.it
In Yemen è sfida Arabia Saudita-Emirati Arabi Uniti. Nelle prime ore del 30 dicembre, infatti, l’aviazione di Riad ha bombardato il porto yemenita di Al-Mukalla per colpire una spedizione d’armi tracciata come arrivante dal porto emiratino di Fujairah x.com
C’è un momento, nel calcio, in cui il tempo smette di correre e resta sospeso, come un respiro trattenuto da un intero popolo. Quel momento, nella notte di Riad, ha il nome di David Neres da San Paolo. Il pallone gli arriva tra i piedi come un segreto sussurrato. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.