Le sfide di Spinetoli Luciani e i progetti in ballo | Nuovo look per la cittadina

Il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, presenta un'analisi dell’anno appena passato, evidenziando i principali risultati ottenuti dall’amministrazione comunale. Con uno sguardo alle sfide affrontate e ai progetti in corso, si delineano le prospettive future per la crescita e lo sviluppo della cittadina, con particolare attenzione alle iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il patrimonio locale.

Il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, traccia il bilancio dell’anno appena concluso, ripercorrendo i principali risultati raggiunti dall’amministrazione comunale e le prospettive per il futuro della cittadina. Sindaco Luciani, come è stato questo 2025 per Spinetoli? "Stiamo vivendo un momento di riflessione e di gratitudine per quanto abbiamo realizzato tutti insieme. Abbiamo raggiunto un traguardo significativo: ci siamo aggiudicati ben 1 milione di euro per la realizzazione di due nuovi asili nido: uno a Pagliare e l’altro a San Pio X, che sono attualmente in fase di costruzione. Un investimento importante, che getta una base solida per il futuro dei nostri bambini e delle famiglie del nostro Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

