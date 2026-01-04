Le serie tv da vedere nel 2026

Le serie TV da seguire nel 2026 offrono una vasta gamma di generi e storie, dai nuovi capitoli di saghe celebri come Il cavaliere dei sette regni, spin-off di Game of Thrones, alle produzioni innovative come The Beauty di Ryan Murphy con Evan Peters. Tra ritorni attesi come Mare Fuori 6 e il revival di Scrubs, fino alla terza stagione di Euphoria, il panorama televisivo si presenta ricco di proposte per tutti i gusti.

Da Il cavaliere dei sette regni, epico spin-off di Game of Thrones, a The Beauty, l’ultima provocazione di Ryan Murphy con Evan Peters, passando per Mare Fuori 6 al revival di Scrubs fino a Euphoria 3. Ecco, le serie tv che vedremo nell’anno che verrà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

