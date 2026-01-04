Le sciarpe le file al botteghino Lagalla a bordocampo | Finalmente il Velodromo col pubblico ora la pista ciclabile

Il ritorno del pubblico al Velodromo segna un passo importante per lo sport locale. Le sciarpe nerorosa in vendita e le file al botteghino testimoniano l’entusiasmo crescente. Lagalla a bordocampo assiste all’apertura ufficiale, mentre la pista ciclabile completa il rinnovato spazio urbano. Un momento di ripresa e partecipazione, che restituisce vivacità e senso di appartenenza alla comunità.

