le profezie della fallaci

Le profezie di Oriana Fallaci offrono una riflessione sulle contraddizioni del nostro tempo. Davanti a eventi di portata globale che si susseguono contemporaneamente, spesso si preferisce non collegarli tra loro, ignorando i possibili legami e implicazioni. Questo approccio può limitare la comprensione delle dinamiche complesse che influenzano il mondo odierno, lasciando spazio a interpretazioni parziali e superficiali.

Davanti a fatti di peso mondiale che accadono contemporaneamente, ma il cui senso è opposto, si evita accuratamente di metterli in relazione. Oppure ci si nasconde dietro una parolina furba: paradosso. Mi riferisco ai recenti accadimenti che riguardano l'islam in politica. Nelle più grandi città dell'Occidente vengono eletti democraticamente sindaci musulmani. Intanto, nella capitale della più potente nazione islamica, Teheran, accade l'esatto contrario: il popolo minuto, ma tutt'altro che straccione, morde il tallone degli ayatollah che lo schiacciano da quarantasei anni. La cosa incredibile è che gran parte dei media occidentali riesca a esaltare entrambi i fenomeni, come se fossero compatibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il potere che incendia e il metodo che regge: il 2026 come prova di metodo.

