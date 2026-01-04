Le parole di María Corina Machado dopo la cattura di Maduro | Siamo pronti a prendere il potere

Dopo la cattura di Nicolás Maduro, María Corina Machado ha dichiarato che l'opposizione è pronta a prendere il potere. La leader venezuelana ha invitato i cittadini a unirsi nella costruzione di un nuovo Venezuela, sottolineando l'importanza di restare attenti alle comunicazioni che seguiranno. La sua frase evidenzia la volontà di un cambiamento e la speranza di un futuro diverso per il paese.

La leader dell'opposizione ha invitato tutti i venezuelani a unirsi «alla grande operazione di costruzione del nuovo Venezuela» e a prestare attenzione a ciò che «molto presto» verrà loro comunicato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

