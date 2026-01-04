Le pagelle Tutta la difesa va in sofferenza D’Uffizi prova a scuotere i suoi
Le pagelle evidenziano una fase difensiva in difficoltà, con la difesa che subisce pressione eccessiva. D’Uffizi cerca di dare energia alla squadra, mentre Vitale, nonostante i due rigori trasformati, commette alcune ingenuità, rischiando eccessivamente e perdendo un'occasione importante nel finale. Un'analisi che mette in luce le criticità e gli aspetti da migliorare per affrontare meglio le prossime sfide.
Vitale 5 Al di là dei due rigori trasformati da Bellini, rischia eccessivamente su qualche circostanza e si lascia scappare la palla del 3-2 poi annullato ai toscani. Anche lui crolla definitivamente nel finale di gara. Alagna 5 Quando viene dirottato al centro per tamponare il vuoto lasciato da Curado, paga a caro prezzo il duello con il mattatore di giornata Bellini. Non riesce mai a contenerlo. Curado 4 In maniera inspiegabile viene a mancare la sua solita esperienza. Va subito a prendersi il giallo per un intervento forse evitabile, poi compie il disastro con la sbracciata in area che costa rigore ed espulsione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
