Le novità beauty di gennaio per iniziare bene l' anno

Da vanityfair.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le novità beauty di gennaio portano freschezza e semplicità. Tra fragranze rétro e prodotti dalla tonalità Cloude Dancer, un bianco che evoca serenità, si apre un nuovo anno con proposte pensate per un inizio equilibrato. Questi nuovi arrivi invitano a prendersi cura di sé con delicatezza, accompagnando i primi passi del 2026 con eleganza e tranquillità.

Poche notizie ma buone, fragranze rétro e prodotti color Cloude Dancer, una tonalità di bianco che trasmette serenità e pace, che è come ci auguriamo inizi questo 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le novit224 beauty di gennaio per iniziare bene l anno

© Vanityfair.it - Le novità beauty di gennaio per iniziare bene l'anno

Leggi anche: Le sneaker uomo in uscita a gennaio 2026 ti aiuteranno iniziare bene l'anno, con un tocco di colore in più

Leggi anche: Da Chanel beauty a Aldo Coppola, le nuove beauty destination tra store, boutique e saloni novità nel mondo della bellezza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il mio reset di gennaio | Come ricostruire corpo e mente | Una mattina a Miami

Video Il mio reset di gennaio | Come ricostruire corpo e mente | Una mattina a Miami

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.