Le notti di rumori molesti e fiumi di alcol Vi porto nell' incubo della movida ' no-limits' nell' Umbertino di Bari

Le notti nell’Umbertino di Bari sono caratterizzate da rumori molesti e un'intensa vita notturna. La movida, spesso senza limiti, anima il quartiere con musica, chiacchiere e aperture fino a tarda notte, influendo sulla quiete e sulla qualità della vita dei residenti. Un fenomeno che mette in discussione il rapporto tra divertimento e rispetto reciproco in una delle zone più vivaci della città.

Rumori notturni che scuotono la convivenza civile fra le diverse anime della città. La movida barese fa le ore piccole e invade, con il suo indomabile spirito giovanile, strade e luoghi dei quartieri. In alcune zone la situazione ha creato tensioni sociali fra le parti in causa: la lotta.

