Le mani miracolose di Valerio Remino

Da ilfoglio.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le mani di Valerio Remino sono conosciute per la loro efficacia nel trattamento muscolare. Sin dai tempi di Dino Zoff, il primo calciatore a ricevere un massaggio nello spogliatoio, il suo approccio si è distinto per professionalità e competenza. Oggi, la sua esperienza continua a supportare atleti e appassionati nel mantenere il benessere fisico e prevenire gli infortuni.

Il primo calciatore a stendersi sul lettino dello spogliatoio per farsi massaggiare i muscoli è stato Dino Zoff. Valerio Remino, fino ad allora – è l’estate del 1980 – aveva messo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le mani miracolose di valerio remino

© Ilfoglio.it - Le mani miracolose di Valerio Remino

Leggi anche: Tutte le fake news sul cibo, dalle diete miracolose al sushi “healthy”

Leggi anche: 14 ottobre, Madonna della Fontana di Casalmaggiore: opera numerose guarigioni miracolose

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le mani miracolose di Valerio Remino.

mani miracolose valerio reminoLe mani miracolose di Valerio Remino - L’amicizia con Platini invece andava oltre il calcio e caratterizzata dalla simpatia della stella francese: durante una passeggiata in una trasf ... ilfoglio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.