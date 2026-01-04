Le lacrime social di chi ha vissuto di social

Beatrice Arnera, compagna di Raul Bova, ha recentemente condiviso sui social le difficoltà affrontate dopo la fine della sua precedente relazione con un comico, da cui ha avuto una figlia. La donna ha evidenziato come la notorietà abbia portato a minacce e giudizi pubblici, evidenziando le sfide di chi vive di social media e si confronta con commenti spesso invasivi e poco rispettosi.

Beatrice Arnera, compagna di Raul Bova, esce da una precedente relazione (con figlia) con un comico. La storia era spesso mostrata online, ma dopo la rottura lei lamenta minacce e giudizi. È il lato oscuro dell'esposizione mediatica: non ha il tasto stop.

