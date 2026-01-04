Le Iene la bomba che può ribaltare Garlasco | la testimonianza scottante

Le Iene presentano una testimonianza che potrebbe cambiare le sorti del caso Chiara Poggi, l’omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Questa dichiarazione potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini in corso, offrendo nuovi spunti per comprendere meglio quanto accaduto. La vicenda, ancora aperta, tiene alta l’attenzione su un episodio che ha segnato profondamente la comunità locale.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, potrebbe essere vicino a una svolta decisiva. Un recente incidente probatorio ha confermato una compatibilità "forte o molto forte" tra il DNA maschile trovato sotto le unghie della vittima e la linea paterna di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e attuale unico indagato per omicidio in concorso.Parallelamente, l'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe ha realizzato un servizio esplosivo, finora non trasmesso per accordo con la Procura di Pavia, al fine di non interferire con le indagini in corso. Il programma, pronto da tempo, dovrebbe andare in onda a metà gennaio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'inviato de Le Iene annuncia la svolta sul delitto di #Garlasco: "Arriva una telefonata per incastrare Stasi e dopo 15 minuti appaiono due grammi e mezzo di dna pulito sul pedale della bicicletta". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook