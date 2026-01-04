le frasi del presidente deludono la sinistra

Il discorso del presidente Sergio Mattarella del 31 dicembre ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare tra le forze di opposizione. Alcune sue parole sono state percepite come deludenti dalla sinistra, evidenziando le divergenze di vedute su temi fondamentali. Questo episodio mette in luce le tensioni politiche e le differenze di approccio tra le varie componenti del panorama nazionale, riflettendo le sfide di un confronto aperto e costruttivo.

C' è stato un passaggio del discorso del 31 dicembre di Sergio Mattarella che deve avere irritato, e non poco, i custodi dell'immobilismo cristallizzato nell'opposizione fascismo-antifascismo. Come mai, si sono detti costoro, il Capo dello Stato non ha assestato qualche stoccata al governo Meloni e al suo (presunto) disegno di deriva autoritaria? Invece, contrariamente alle aspettative della sinistra con la bava alla bocca, il Capo dello Stato ha invitato i cittadini a seguirlo nel rapido tuffo in un passato che ha reso piano piano l'Italia «un Paese di successo». Si tratta di un "mosaico" faticosamente composto, che ha la prima tessera nei padri costituenti il cui atteggiamento dovrebbe essere preso ad esempio anche oggi: la mattina litigavano per il governo e il pomeriggio sapevano trovare compromessi per il bene del Paese.

