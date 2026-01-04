Le Constellation di Crans Montana è stato il luogo di una tragica perdita di vite umane durante i festeggiamenti di Capodanno, con oltre 40 vittime. L’ingresso costava circa 100 euro e una bottiglia di vodka arrivava a 300 euro. Questa tragedia ha segnato profondamente la comunità, ricordando l’importanza di un’attenzione più grande alla sicurezza negli eventi pubblici.

© Leggo.it - "Le Constellation", i prezzi del bar della strage di Crans-Montana: 100 euro per l'ingresso a Capodanno, 300 per una bottiglia di vodka

