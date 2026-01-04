Le Befane dell’Abarth Club Romagna aspettano i bambini in Piazza del Popolo

Il 6 gennaio, l’Abarth Club Romagna invita i bambini a Piazza del Popolo a Cesena, dalle 10:30 alle 12:00. Le Befane del club distribuiranno dolci e caramelle ai più piccoli, offrendo un momento di festa e tradizione nel centro storico della città. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e spirito natalizio in un contesto organizzato e accogliente.

