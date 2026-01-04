Le amicizie pericolose dei 5S da Chavez a Maduro | il debole per i dittatori rossi

Il Movimento 5 Stelle ha mantenuto nel tempo rapporti ambigui con alcuni regimi autoritari di sinistra, come quelli di Chavez e Maduro in Venezuela. Se in passato il sostegno era più diretto, oggi i toni sono più cauti, anche se le posizioni sulla questione venezuelana continuano a suscitare attenzione e discussioni. Un’analisi delle relazioni storiche e delle attuali dichiarazioni permette di comprendere meglio questa evoluzione.

Oggi parlano di «aggressione americana» alla dittatura venezuelana di Nicolas Maduro e si schermano dietro la difesa del «diritto internazionale», ma in passato il sostegno del M5s al regime chavista è stato molto più esplicito rispetto a ora. Visite a Caracas per celebrare Hugo Chavéz, post pro-Maduro sul Blog di Beppe Grillo, richieste agli Usa di togliere le «inique sanzioni», non riconoscimento dell'oppositore Juan Guaidò come legittimo presidente nel 2019. Le simpatie di alcuni esponenti pentastellati nei confronti del regime, di volta in volta, hanno attirato agli allora grillini critiche e accuse, provocando anche qualche imbarazzo all'interno dello stesso Movimento.

