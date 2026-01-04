Le 23 mappe per conoscere l' Agrigentino e i cantieri Pnrr che saranno un' incompiuta | la settimana di Dossier

In questa settimana di approfondimenti, Dossier propone 23 mappe per conoscere l'Agrigentino: dai paesi a rischio alluvione alle aree con presenza di amianto e scuole insicure. Si analizzano inoltre i cantieri PNRR a rischio di incompiuta, la distribuzione del narcotraffico e le piazze di spaccio. Un quadro dettagliato e sobrio per comprendere le sfide e le criticità di questa provincia, con dati chiari e aggiornati.

Quali sono i paesi a rischio alluvione? Quali i siti pericolosi per la presenza di amianto e le scuole insicure? E dove si trovano i cantieri finanziati dal Pnrr che rischiano di trasformarsi in incompiute? Ma anche qual è la nuova mappa del narcotraffico in questa provincia o le piazze di.

