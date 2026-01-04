Le 11 Lune il gran finale Il teatro a cielo aperto per incantare tutte le età

Il 6 gennaio, Peccioli ospiterà la dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, un evento che porta nel borgo spettacoli, musica e attività per tutte le età. Un’occasione per vivere un pomeriggio di festa all’aperto, immersi in un’atmosfera di magia e convivialità. La manifestazione si propone come il momento conclusivo di un ciclo di iniziative, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza coinvolgente e coinvolgente in un contesto naturale e suggestivo.

PECCIOLI Peccioli si prepara a una giornata di festa il 6 gennaio con la dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, un pomeriggio ricco di spettacoli, musica, magia e attività per famiglie e bambini che trasformerà il borgo in un teatro a cielo aperto. La Filarmonica di Peccioli aprirà con Una Luna. in Banda, un’esibizione itinerante che percorrerà il paese con ritmi moderni e coinvolgenti, seguita dalla Banda Storta e dal suo Show Show Risciò, un mix di musica, clown e gag improvvisate che diverte tutte le età. Alle 15.30 sulla terrazza del centro polivalente Luca Regina presenterà Extravaganza, spettacolo di magia comica con illusioni e ritmo incalzante, mentre alle 16 nello stesso luogo la Solares Fondazione delle Arti darà vita a Pop up, un fossile di cartone animato, un racconto poetico su un bambino di carta e una misteriosa sfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le 11 Lune, il gran finale. Il teatro a cielo aperto per incantare tutte le età Leggi anche: “Sandokan”, il gran finale stasera su Rai 1: tutte le anticipazioni Leggi anche: Inaugurata la palestra all'aperto di via Gomenizza: uno spazio per tutte le età La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le 11 Lune, il gran finale. Il teatro a cielo aperto per incantare tutte le età; Le 11 Lune d’inverno. Il borgo dei borghi fa il pieno di visitatori tra giochi e danze. Le 11 Lune, il gran finale. Il teatro a cielo aperto per incantare tutte le età - Secondo e ultimo appuntamento a Peccioli con la dodicesima edizione. msn.com

Le 11 Lune d’inverno. Il borgo dei borghi fa il pieno di visitatori tra giochi e danze - Ieri a Peccioli il primo dei due appuntamenti dedicati alle festività. msn.com

Menù di martedì 23 dicembre 2025 Il servizio di pranzo espresso è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14.30 #LaFeniceAprilia Via De Gasperi, 41 - Aprilia LT 06.87770179 - 392.7512053 7 su 7 dalle 7 alle 20 grancaffelafenice.info@gma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.