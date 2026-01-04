L’azione di Donald Trump in Venezuela, inclusa la cattura di Nicolás Maduro, solleva domande sulla sua legittimità dal punto di vista del diritto internazionale. Molti si interrogano se tali interventi siano conformi alle norme internazionali e alle procedure legali vigenti. In questo contesto, è importante analizzare i fatti e le normative per comprendere se quanto accaduto possa essere considerato legale o meno.

L’ attacco su Caracas e la conseguente cattura di Nicolas Maduro sono state azioni legali, dal punto di vista del diritto internazionale? È quanto si stanno chiedendo in molti dalle prime ore del 3 gennaio. Nel corso dei mesi, dopo le minacce di Donald Trump di possibili azioni di terra in Venezuela, giuristi e parlamentari americani avevano messo in dubbio la base legale di missioni extraterritoriali senza chiari mandati: per l’operazione del 3 gennaio Trump ha fatto ricorso all’ Authorization for Use of Military Force. Cosa è l’Authorization for Use of Military Force sfruttata da Trump. L’Authorization for Use of Military Force, approvata dopo l’attacco alle Torri Gemelle, è una legge che sostanzialmente dà il via libera al presidente a urgenti azioni antiterrorismo, senza bisogno del semaforo verde del Congresso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’azione di Trump in Venezuela è legale?

Leggi anche: L'attacco di Trump in Venezuela era legale? E quali potrebbero essere le reazioni?

Leggi anche: Elly Schlein: "Azione di Trump in Venezuela viola diritto internazionale"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela Meloni l’azione militare non è la strada da percorrere ma l’intervento difensivo Usa è legittimo.

L'azione militare di Trump in Venezuela

La decisione del presidente Donald Trump di passare all’azione e deporre Nicolás Maduro è la conferma del cambio di paradigma dell’ordine internazionale Valentine Lomellini - facebook.com facebook

Il “diritto dell’uomo straordinario”. Il manifesto dell’azione criminale di #Trump si trova nelle parole di Raskol’nikov, in “Delitto e castigo”. Le ripubblico, con commento, prendendole da “Critica della ragione bellica”. x.com