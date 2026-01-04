La Lazio affronta il Napoli all’Olimpico in una partita terminata con una netta sconfitta per 2-0. Sarri, allenatore dei biancocelesti, preferisce non commentare le voci di mercato, mentre Zaccagni esprime il suo disappunto riguardo agli arbitri. Un confronto che evidenzia le difficoltà della squadra nel match contro un avversario forte, in un contesto di analisi e riflessione sulla prestazione e sulle questioni extra campo.

Il tecnico biancoceleste analizza il match perso nettamente contro la squadra di Conte all’Olimpico La Lazio viene dominata dal Napoli all’Olimpico e cede il passo per 2-0. Una partita messa da subito in salita dal gol di Spinazzola a cui la squadra di Sarri ha fatto grande difficoltà a reagire. Pochissime occasioni, pochi segnali positivi, un pranzo decisamente complicato. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole dell’allenatore che ha avuto modo di parlare anche del mercato in corso: Brutta Lazio, quanto incide il mercato come la partenza di Castellanos? “Il divario tecnico è palese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Napoli, Sarri non si sbilancia sul mercato. E Zaccagni polemico sugli arbitri

