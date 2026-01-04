Lazio-Napoli Sarri non si sbilancia sul mercato E Zaccagni polemico sugli arbitri
La Lazio affronta il Napoli all’Olimpico in una partita terminata con una netta sconfitta per 2-0. Sarri, allenatore dei biancocelesti, preferisce non commentare le voci di mercato, mentre Zaccagni esprime il suo disappunto riguardo agli arbitri. Un confronto che evidenzia le difficoltà della squadra nel match contro un avversario forte, in un contesto di analisi e riflessione sulla prestazione e sulle questioni extra campo.
Il tecnico biancoceleste analizza il match perso nettamente contro la squadra di Conte all’Olimpico La Lazio viene dominata dal Napoli all’Olimpico e cede il passo per 2-0. Una partita messa da subito in salita dal gol di Spinazzola a cui la squadra di Sarri ha fatto grande difficoltà a reagire. Pochissime occasioni, pochi segnali positivi, un pranzo decisamente complicato. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole dell’allenatore che ha avuto modo di parlare anche del mercato in corso: Brutta Lazio, quanto incide il mercato come la partenza di Castellanos? “Il divario tecnico è palese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Lazio, Sarri: "Col Napoli divario tecnico palese. Siamo stati troppo passivi" - Il 2026 della Lazio si apre si apre con una brutta sconfitta contro il Napoli, uscito vittorioso dall'Olimpico grazie alle reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani. lalaziosiamonoi.it
Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove - Ancora un clean sheet per la squadra di Conte, che risponde al Milan con una prestazione convicente soprattutto nel primo tempo, in cui arrivano le due reti. corrieredellosport.it
Lazio, Sarri: "Napoli più forte di noi, divario palese. Mercato? Ho parlato con la società" - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta in campionato contro gli azzurri: 'Divario tecnico evidente tra le due squadre'. areanapoli.it
Full-time: Lazio-Napoli 0-2 #napoli #lazio #ilmattino - facebook.com facebook
#Lazio 0-2 #Napoli : Amir Rrahmani! #LazioNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
